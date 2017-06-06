FOX ekranlarında Çalar Saat programıyla izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, Deniz Seki'nin tahliyesini yorumladı.

HABERCİLİK DEĞİL, İŞİ BİLMEMEK

Seki'nin uyuşturucu suçundan cezaevine girdiğini hatırlatan Küçükkaya, tahliyenin fazlasıyla abartıldığını bunun işi bilmek olmadığını söyledi.

İsmail Küçükkaya, "Bir sanatçının uyuşturucudan dolayı cezaevinde yatması haberdir. Onun cezaevinden çıkması da haberdir. Ancak onun cezaevinden çıkmasını ülkenin en önemli olayı gibi sunmak haber değil, habercilik değildir. O, iş bilmemektir." şeklinde konuştu.

İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi VİDEO