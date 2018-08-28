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İsmail Metin Temel'in apoletlerini Başkan Erdoğan takacak

CHP'li Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' diye tehdit ettiği İsmail Metin Temel, YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etmişti.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 11:26..
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İsmail Metin Temel'in apoletlerini Başkan Erdoğan takacak

24 Haziran seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP'nin adayı olarak çıkan Muharrem İnce, mitinglerinde yaptığı açıklamalarla milletten ne kadar uzak olduğunu ortaya koydu.

Öyle ki; Zeytin Dalı Harekatı'nı büyük bir titizlikle yöneten Afrin kahramanı İsmail Metin Temel'i mitinglerinde hedef gösterdi.

"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

Temel Paşa'yı "Göreve geldiğimde apoletlerini sökeceğim" diye tehdit edip meydanlarda yuhalatan Muharrem İnce, sandıkta milletten büyük bir tokat yiyerek Türk siyasi tarihine gömüldü.

İsmail Metin Temel'in apoletlerini Başkan Erdoğan takacak

YENİ RÜTBE BAŞKAN'DAN

Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti.

Temel Paşa'nın rütbelerini ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.

29 Ağustos'ta düzenlenecek törende, Temel Paşa'nın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın da rütbeleri takılacak.

Muharrem İnce: O generalin apoletlerini sökeceğim VİDEO

İsmail Metin Temel'in apoletlerini Başkan Erdoğan takacak

İsmail Metin Temel'in apoletlerini Başkan Erdoğan takacak

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