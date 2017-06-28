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İspanya, Almanya ve İngiltere’de DAEŞ operasyonu

Üç ülkede koordineli olarak terör örgütü DAEŞ militanlarına karşı operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

28.06.2017 - 09:30
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İspanya’nın ileri gelen gazetelerinden El Pais’in polis adliye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre DAEŞ propagandası yapmak, eleman toplamak ve bunları Irak ve Suriye’ye göndermek suçlamasıyla İspanya’da Mallorca adasının başkenti Palma de Mallorca’da 4, Almanya’da 1 ve İngiltere’de 1 kişi göz altına alındı.

İspanya, Almanya ve İngiltere’de DAEŞ operasyonu

EMRİ YÜKSEK MAHKEME VERDİ

İspanya merkezli operasyonun emri yüksek mahkeme tarafından verildi. Operasyonun dayandığı soruşturma 2015 yılında İspanya’da yaşayan bir Suriyelinin propaganda amacıyla kurduğu web sitesinin üzerine başlatılmıştı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Operasyonun devam ettiği bildiriliyor. İçişleri Bakanlığına göre İspanya geneleniden 2015 başından itibaren düzenlenen operasyonlarda 217, en yüksek seviyenin bir altının temsil eden 4. dereceden terörist saldırı alarmı verdiği 26 Haziran 2015'ten beri de 172 militan yakalandı.

İspanya, Almanya ve İngiltere’de DAEŞ operasyonu

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