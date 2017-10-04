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İspanya ekonomisinde düşüş

İspanya ekonomisi, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlerden olumsuz etkilenmeye başladı.

04.10.2017 - 19:51
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İspanya ekonomisinde düşüş

Madrid borsası Ibex 35, Katalan bankaları Caixabank ve Sabadell'in hisselerinde görülen ciddi düşüşten ve biyoteknoloji firması Oryzon'un merkez binasını Barselona'dan Madrid'e alma kararından dolayı son ayların en büyük düşüşünü yaşadı.

İSPANYA EKONOMİSİ SARSILIYOR

Bugün yüzde 5'lik bir değer kaybı yaşayan İbex 35'in geçtiğimiz Mart ayından bu yana ilk kez 10 bin puan kaybettiği açıklandı.

İspanya ekonomisinde düşüş

2000 yılında Barselona'da kurulan ve Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinden dolayı merkez binasını ve yönetim kurulunu Madrid'e çekeceğini duyuran Oryzon firmasının, bu kararından sonra borsadaki hisselerinin yüzde 20 artış göstermesi dikkat çekti.

EKONOMİSTLER ENDİŞELİ

Öte yandan İspanya'daki büyük şirketlerin, ekonomistlerin ve akademisyenlerin üyesi olduğu "Circulo de Economia" adlı ekonomi derneği, Katalonya'da tek taraflı bağımsızlık ilanı olasılığına karşı "büyük endişe duyduklarını" belirtti.

İspanya ekonomisinde düşüş

İspanya ekonomisinde düşüş

ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Circulo de Economia Başkanı Juan Jose Brugera tarafından yapılan yazılı açıklamada "Sonuçları hiçbir şekilde bilinmeyen, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Mevcut durum, bağımsızlık yanlıları ile Katalan vatandaşlarını karşı karşıya getirebilecek ve kontrolü çok zor olacak ciddi sonuçlar doğurabilir. Ayrıca Katalonya meselesi, ekonomideki ve istihdamdaki toparlanmayı da tehdit etmektedir. Bu yüzden siyasi partiler ve kamu yöneticileri arasında diyalog ve uzlaşma yolunun açılması kaçınılmazdır." ifadeleri kullanıldı.

İspanya ekonomisinde düşüş

KATALONYA ÜRETİMİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYOR

Katalonya, İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Madrid ile birlikte ülke ekonomisinin motor bölgeleri olarak biliniyor. Katalonya, İspanya brüt iç üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.

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