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İspanya Meclisi'nden Katalonya referandumuna ret

İspanya Meclisi, 1 Ekim'de Katalonya'da tek taraflı bağımsızlık yanlısı referandum yapılmasını reddeden karar aldı.

23.06.2017 - 00:52
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İspanya Meclisi'nden Katalonya referandumuna ret

Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine liderlik eden "Katalan Avrupalı Demokrat Parti" (PDeCAT) tarafından İspanyol Meclisine sunulan ve 1 Ekim'deki bağımsızlık yanlısı referanduma onay verilmesini içeren önerge, Meclisin yüzde 71,43'lük çoğunluğunca reddedildi.

Mecliste yapılan oylamada iktidardaki Halk Partisi (PP), dışarından destek veren liberal görüşlü Ciudadanos, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve küçük siyasi partilerden Navarro Halk Birliği (UPN) ve Foro Asturias "hayır "oyu" kullanırken, PDeCAT'a radikal sol görüşlü "Unidos Podemos" ittifakı ile Katalan ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren siyasi partiler destek verdi.

"MECLİSİN KARARINA SAYGI DUYUN"

Azınlık hükümeti ile iktidarda olan PP milletvekillerinden Jose Antonio Bermudez de Castro, ülkenin resmi haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'a seslenerek, "Meclisin büyük çoğunluğunun aldığı bu kararı dinleyin ve buna saygı duyun. Katalanların çoğunluğu geleceğe yönelik istihdamı, büyümeyi ve ilericiliği birlikte yapmamızı istiyor." dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı referandum girişimlerinin yasa dışı olduğunu ve 1 Ekim'de referandum olmayacağını söylemişti.

Katalonya Özerk Yönetimi ise mevcut durumda hiçbir meşruluğu olmamasına rağmen 1 Ekim'de Katalanların sandığa çağrılarak, "Katalonya'nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusunun yöneltileceğini iddia ediyor.

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