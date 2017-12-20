İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de yasa dışı bağımsızlık referandumunu yapmasının ardından 27 Ekim'de de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı. Aynı gün Senato ise özerk yönetimi feshetmiş, 21 Aralık’ta erken yerel seçim kararı almıştı.

BAŞBAKAN BARSELONA'DAYDI

21 Aralık'ta erken seçime gidilmesi kararı alan Başbakan Mariano Rajoy, kampanyanın sona erdiği salı gününü Barselona'da geçirdi. Mitingde konuşan Rajoy, "Normalliğe, anayasaya ve mantığa dönüp dönmeyeceğimizi bu seçimler belirleyecek." dedi.

PUİGDEMONT BRÜKSEL'DEN SESLENDİ

Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) lideri Carles Puigdemont, seçim yasakları öncesi partisinin Barselona'da yaptığı son mitinge katılanlara video konferans ile Brüksel'den seslendi. Puigdemont, seçilmesi durumunda Katalonya'ya geri döneceğini söyledi.

İspanya'da hakkında tutuklama kararı bulunan Puigdemont, yaşananların tarihe not edildiğini belirterek, "Bu kez mesele seçimin kazanılması değil, mesele ülkenin ya da Rajoy'un mu kazanması." ifadesini kullandı.