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İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

İspanya'da perşembe günü Katalonya için seçim yapılacak. Ayrılıkçılar ile birlik yanlıları arasında geçecek parlamento seçimleri öncesinde iki kesim de halkın karşısına çıktı.

AA | 20.12.2017 - 04:22..
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İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de yasa dışı bağımsızlık referandumunu yapmasının ardından 27 Ekim'de de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı. Aynı gün Senato ise  özerk yönetimi feshetmiş, 21 Aralık’ta erken yerel seçim kararı almıştı.

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

BAŞBAKAN BARSELONA'DAYDI

21 Aralık'ta erken seçime gidilmesi kararı alan Başbakan Mariano Rajoy, kampanyanın sona erdiği salı gününü Barselona'da geçirdi. Mitingde konuşan Rajoy, "Normalliğe, anayasaya ve mantığa dönüp dönmeyeceğimizi bu seçimler belirleyecek." dedi.

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

PUİGDEMONT BRÜKSEL'DEN SESLENDİ

Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) lideri Carles Puigdemont, seçim yasakları öncesi partisinin Barselona'da yaptığı son mitinge katılanlara video konferans ile Brüksel'den seslendi. Puigdemont, seçilmesi durumunda Katalonya'ya geri döneceğini söyledi.

İspanya'da hakkında tutuklama kararı bulunan Puigdemont, yaşananların tarihe not edildiğini belirterek, "Bu kez mesele seçimin kazanılması değil, mesele ülkenin ya da Rajoy'un mu kazanması." ifadesini kullandı.

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

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