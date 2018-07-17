İspanya'da mini tsunami

1 Bisikletiyle açılır kapanır köprüde sıkışan kadın ABD'nin Wisconsin eyaletindeki açılır kapanır köprüde, bisikletli bir kadın mahsur kaldı. Kadının dikkatsizliği az daha canından ediyordu.

2 Saygın Eleştirmen - Yazar Celal Üster'den iki kitap Onu her ne kadar çevirileri ile tanısak da eserleri ile de dikkatleri çeken Eleştirmen – Yazar Celal Üster, Körün Taşı adını verdiği renkli bir deneme yazdı.

3 Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Marşı ile karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte seçim yenilgilerine alışan partililer, heyecanlarını ilk günkü gibi yaşıyor.

4 Mitrovic Club Brugge'e transfer oldu Beşiktaş, Hırvat stoper Mitrovic'i 4 milyon euroya Belçika'nın Club Brugge ekibine sattı.

5 İki çocuğunun gözü önünde levye ile dayak yedi Bursa'dan Tekirdağ'a 7 yıl önce gelin olarak giden H.Ö. isimli kadın, kocasının kendisini 2 çocuğunun gözleri önünde levye ile dövdüğünü iddia ederek, koruma kararı istedi.

6 Ordinaryüs Sezonu: Lefter Küçükandonyadis Türk futbolunun efsane ismi Lefter, yapılan tüm ırkçı baskılara ve paranın egemenliğine, Milli Takım formasında bıraktığı teriyle cevap vermişti.