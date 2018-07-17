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İspanya'da mini tsunami

İspanya’nın Mallorca kentinde çekilen tsunami görüntüleri şaşırttı. Mini tsunaminin atmosfer basıncında yaşanan değişiklikler nedeniyle gerçekleştiği açıklandı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 11:59..
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İspanya'nın tatil cenneti Mallorca, tsunami korkusu yaşadı. Tsunami nedeniyle kıyıları vuran dalgaların 1.5 metre boyutuna ulaştı.

İspanya'da mini tsunami

SOKAKLAR SULAR ALTINDA

Dalgaların İspanya'daki Menorca Adası'nı da vurduğu ifade edildi. Sokaklar ve plajların sular altında kaldığı bölgedeolay nedeniyle oluşan maddi zararın boyutu henüz tahmin edilemiyor.

İspanya'da mini tsunami ViDEO

İspanya'da mini tsunami

ATMOSFER BASINCI NEDEN OLDU

İspanya sahillerini vuran mini tsunaminin yer kabuğunun hareketleriyle bir ilgisi olmadığı açıklanırken, atmosfer basıncında yaşanan ani değişiklikler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

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