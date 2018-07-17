İspanya'da mini tsunami

İspanya'nın tatil cenneti Mallorca, tsunami korkusu yaşadı. Tsunami nedeniyle kıyıları vuran dalgaların 1.5 metre boyutuna ulaştı.
SOKAKLAR SULAR ALTINDA
Dalgaların İspanya'daki Menorca Adası'nı da vurduğu ifade edildi. Sokaklar ve plajların sular altında kaldığı bölgedeolay nedeniyle oluşan maddi zararın boyutu henüz tahmin edilemiyor.
ATMOSFER BASINCI NEDEN OLDU
İspanya sahillerini vuran mini tsunaminin yer kabuğunun hareketleriyle bir ilgisi olmadığı açıklanırken, atmosfer basıncında yaşanan ani değişiklikler nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.