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İspanya'da orman yangınları

İberya yarım adası orman yangınları ile boğuşuyor. İspanya merkezli yangınlarda bölge küle döndü, yerleşim yerleri tehdit altında.

16.10.2017 - 10:20
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İber Yarımadası’nda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları beraberinde orman yangınlarını da getirdi. İspanya ve Portekiz'de 500 ayrı noktada çıkan yangınlar şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgelerini tehdit ediyor.

İspanya'da orman yangınları

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

İberya yarım adasının bir çok noktasında etkisini gösteren yangınlar en çok İspanya'yı vurdu. Galiçya ve Vio bölgelerinde büyük bir şiddet ile devam eden yangınlar yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Bölgede evlerin tahliyeleri gerçekleştirilirken, yangınları söndürmekte itfaiyeler yetersiz kalınca halk da yardım etmeye başladı. Kovalar ve hortumlar ile yangınları söndürmeye çalışan vatandaşlar alevler ile mücadele ediyor.

İspanya'da orman yangınları

İSPANYA'DA AFET BÖLGELERİ

Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini duyuran uzmanlar, alevlerin kontrol altına alınmasının kolaylaşacağı görüşünde.

İspanya’nın Portekiz sınrını etkisi altına alan yangınlarda ise en az 3 kişi öldü. Alevler 300 bin nüfuslu Vigo kentine dayandı. Ormanlık araziye yakın noktada bulunan üniversite yurtları ile Peugeot-Citroën fabrikası tedbir amaçlı tahliye edildi. Vigo kenti yetkilileri pazartesi günü en az 10 okulun tatil edildiğini duyurdu.

Kent sakinleri dumandan dolayı nefes almakta güçlük çektiklerini belirtiyor.

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