taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.363
USD
3,7622
EURO
4,0297
ALTIN
147,07
PETR
55,4600

İspanya'da polisler sokağa indi

İspanyol polisi, işlerine saygı duyulması ve siyasi çekişmelere alet edilmemeleri talepleriyle sokağa çıktı.

18.01.2017 - 04:05
  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya'da polisler sokağa indi

Katalonya yerel polisi başta olmak üzere İspanya ulusal polisi ile Bask yerel polisinin bağlı olduğu sendikaların çağrısıyla Barcelona kentinde organize edilen gösteriye binin üzerinde polisin katıldığı bildirildi.

"ARTIK YETER"

"Onur, saygı ve güvenlik için hepimiz birlik içindeyiz. Vatandaşları koruyoruz ve onlara hizmet ediyoruz. Artık yeter" yazılı pankartın arkasında yürüyen polisler, "siyasi tartışmaların dışında tutulmak, profesyonel işleriyle ilgili konularda hukukun bağımsızlığının garantisini hissetmek ve emniyet kurumuna saygı" taleplerinde bulundu.

İspanya'da polisler sokağa indi

Gösteriye geldikleri sivil siyah kıyafetlerinin üzerine "polis" yazılı kolluklar takan güvenlik memurları, sessiz yaptıkları yürüyüşle eylemlerini tamamladı.

SİYAH TABUT TAŞIDILAR

Gösteride cenaze marşı çalınması ve birkaç polisin onurlarını kaybettiklerini sembolize etmek için siyah bir tabutu omuzlarında taşımaları dikkati çekti.

İspanya'da polisler sokağa indi

Polis sendikalarının sözcüleri tarafından basına yapılan açıklamada, kapitalizm karşıtı bazı kesimlerin polisi suçladığı, kullandığı ve manipülasyon yaptığı iddia edilerek, emniyet kurumunun siyasi çekişmelerin dışında tutulmasını istedikleri vurgulandı.

İspanya'da polisler sokağa indi

İspanyol basını, gösterinin resmi gerekçesi olarak gösterilmemesine karşın Katalonya özerk yönetim hükümetine dışarıdan destek veren radikal sol görüşlü ve ayrılıkçı Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin son yıllarda polislere yönelik söylemlerinin güvenlik mensuplarını rahatsız ettiği ve gösterinin arkasındaki temel nedenin bu olduğunu yazdı.

İspanya'da polisler sokağa indi

İspanya'da polisler sokağa indi

İspanya'da polisler sokağa indi

İspanya'da polisler sokağa indi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

9
Milan'dan Fenerbahçe'ye Sosa yanıtı

Milan'dan Fenerbahçe'ye Sosa yanıtı

11
Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

32
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

49
Nijerya savaş uçakları mülteci kampı vurdu

Nijerya savaş uçakları mülteci kampı vurdu

8
Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

Aksaray'da Afganların kan davası: 1 ölü 1 yaralı

26
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM