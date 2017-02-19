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İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

"Sığınmacıları kabul etmek istiyoruz" ana temasıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

19.02.2017 - 08:48
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Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün sonunda söz alan bazı göstericiler, sığınmacılara duvar ören Avrupa ülkelerini eleştirdi ve "daha fazla ölüm olmasın, sığınmacılara sınırları açın" çağrısında bulundu.

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

Katalonya özerk yönetimindeki STK'ların yanı sıra sol ve liberal görüşlü siyasi partilerin ve işçi sendikalarının da destek verdiği gösterinin organizatörü olarak öne çıkan "Casa nostra, casa vostra" (Bizim evimiz, sizin eviniz) adlı örgütün temsilcileri tarafından okunan manifestoda, İspanyol hükümeti ve AB yetkililerinden sığınmacıları kabul etmek için verdikleri sözleri yerine getirmeleri istenildi.

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

"UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARLA BU KRİZİ BİZ YARATTIK"

Gösteriye katılan Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu gösterinin diğer Avrupa devletlerine ve kentlerine örnek olmasını umarım. AB'nin ruhuna karşı olan bu siyasetleri hep birlikte değiştirebiliriz." dedi.

Forcadell, AB ülkelerinin sığınmacılarla ilgili vaadlerini yerine getirmeleri ve daha faza sığınmacı kabul etmeleri gerektiğini dile getirdi.

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

İSPANYA SIĞINMACI SÖZÜNÜ TUTMADI

Gösterinin sonunda bir grup sanatçı, sığınmacıların teknelerle sahillere gelişini canlandırdı. Geçen yıl Avrupa Birliği'ne 17 bin 608 sığınmacıyı kabul etme sözü veren İspanya, şimdiye kadar sadece bin 100 sığınmacıya kapılarını açtı.

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

İspanya'da 'sığınmacılara sınırları açın' çağrısı

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