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İspanya'da Uber eylemi

İspanya'da taksiciler, Uber gibi internet üzerinden hizmet veren firmalara karşı eylem kararı aldı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 16:36..
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Teknoloji ile hayatımıza giren Uber, İspanya'da eylemlere neden oldu. Bu yıl 6. defa greve gitme kararı alan taksiciler Madrid'de eylem gerçekleştirdiler. Taksiciler, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren şirketlere lisans verilmesini istedi.

İspanya'da Uber eylemi - GALERİ

İspanya'da Uber eylemi

POLİSLERLE ÇATIŞMA

Meclis binası yakınlarında bulunan Neptün Meydanı'na yürüyüş gerçekleştiren taksiciler burada bildiri okuyup dağılacaklardı. Ancak bazıları dağılmak yerine taşkınlık çıkartıp polislerle çatışmayı tercih etti.

İspanya'da Uber eylemi

Meclis binasının bulunduğu alana yürüyen göstericiler, polislerin bariyeri ile karşılaştı. Bariyerleri yıkmaya çalışan göstericiler, polisle çatıştı. Aynı göstericiler meşaleler yakarak polislerin üzerine attı.

POLİS MÜDAHALESİ GELDİ

Eylemcilere dağılın uyarısında bulunan polisler, ihtarları dinlenmeyince harekete geçti. Çatışma çıkartan göstericilerden 10'u gözaltına alınarak emniyete götürülerek, diğerleri de kaçarak eylemi sonlandırdı.

İspanya'da Uber eylemi

Bu arada açılan pankartlardan birinde de İspanya lideri Rajoy'un fotoğraflarının olduğu hükümet karşıtı ifadeler vardı.Gösterici "Hükümet artık bizim sesimize kulak vermeli. İspanya'da taksicilikten geçimini sağlayan 100 bin ailenin dağılmasına izin vermemeli." diyerek hükümetin bu duruma el atması gerektiğini ifade etti.

İspanya'da Uber eylemi

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