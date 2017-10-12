İspanya'da ulusal gün kutlamaları

Katalonya'da çıkan bağımsızlık karmaşasının ardından bugün İspanya Ulusal Günü kutlamaları yapıldı. Binlerce İspanyol, Madrid ve Barselona meydanında milli bayramlarını kutladı. Ellerinde İspanya bayrağı bulunan göstericiler Madrid yanlısı sloganlar attı.

İspanya'da Milli Bayram kutlamaları - GALERİ

MADRİD'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Referandum açıklamasının hemen arkasından gelen Milli bayramda İspanyol yönetimi adeta Katalonyaya gövde gösterisi yaptı. Madrid'de coşkuyla kutlanan bayramda Kral Felipe ve eşi de katılarak halkı selamladı. Tören sırasında ağır silahlarla donatılmış askerler ve zırhlı birlikler de geçiş gerçekleştirdi.

Eğitimli askeri köpekler de korteje katılanlar arasındaydı. Araçların üstüne oturtulan köpekler saygı duruunda gibi hiç kıpırdamadan törene eşlik etti.

Bağımsızlık karşıtları Katalonya bayrakları yaktı VİDEO

KATALONYA BAYRAKLARI YAKILDI

Göstericilerin arasında aşırı sağcı İspanyollar da vardı. Faşist İspanya'nın sembolü olarak bilinen Franco dönemi İspanya bayraklarını yanında taşıyan grup, Katalonya bayraklarını ateşe verdiler. Bayrakların yakılması sırasında İspanyol grup meşale yakarak büyük bir çoşkuyla kutlama yaptı.

Aşırıcı grup, sağ ellerini havaya kaldırarak nazi selamı olarak bilinen hareketi gerçekleştirdiler.

FRANCO DÖNEMİ CANLANDI

Barselona'da adeta gövde gösterisi yapan İspanyol yanlıları Franco dönemini bölgede canlandırdılar. Gerek sloganlarla, gereekse de bayraklarla bu ruhu ortaya çıkartan İspanyollar, ayrıca kutlama alanına da Diktatör Franco döneminden kalma eserlerin sergilendiği bir de stand açtılar.

Katalonya'da karşıt görüşlü gruplar kavgaya tutuştu VİDEO

KARŞIT GRUPLAR ARASINDA KAVGA

Katalanların Başkenti olan Barselona'da yapılan gösterilerde aşırı sağcı gruplardan biri, bağımsızlık yanlısı Barselonalılar ile karşılaştı. İki grup arasında ilk önce sözlü atışma yaşanırken, bir süre sonra atışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Eylemciler cadde üstündeki kafelere ait olan sandalyeleri birbirine fırlattı, onlarla dövüşmeye başladı.

Çıkan olaylarda iki gruptan 5 kişinin yaralandığı belirtilirken polis müdahalesinde de 3 kişi gözaltına alındı.

İSPANYA'DA İÇ SAVAŞA DOĞRU

1 Ekim Katalonya Bağımsızlık Referandumu İspanya'nın tüm müdahalelerine rağmen gerçekleştirilmiş, 10 Ekim tarihinde de Katalonya lideri Puigdemont "Bağımsızlık hakkını seçimle elde ettik, ancak şimdilik beklememiz lazım." diyerek bağımsızlık sürecini askıya aldığını açıklamıştı.

Bu durum hem İspanya hem de ayrılıkçı Katalanlar için büyük bir tepkiye neden olmuştu. İspanyollar Puigdemont'u açık olmamakla suçlarken, Katalanlar bağımsızlığın ilan edilmemesine tepki göstermiş, eyleme geçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Bu durum bir olası iç savaşın ayak sesleri olarak nitelendiriliyor.