taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.104
USD
3,6602
EURO
4,3405
ALTIN
152,08
PETR
56,4100

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

İspanya'nın ulusal günü Barselona'da kutlandı. Bağımsızlık karşıtları Katalan bayrakları yakarken karşıt görüşlü gruplar kavgaya tutuştu.

12.10.2017 - 16:17
  1. Haberler
  2. Dünya

Katalonya'da çıkan bağımsızlık karmaşasının ardından bugün İspanya Ulusal Günü kutlamaları yapıldı. Binlerce İspanyol, Madrid ve Barselona meydanında milli bayramlarını kutladı. Ellerinde İspanya bayrağı bulunan göstericiler Madrid yanlısı sloganlar attı.

İspanya'da Milli Bayram kutlamaları - GALERİ

MADRİD'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Referandum açıklamasının hemen arkasından gelen Milli bayramda İspanyol yönetimi adeta Katalonyaya gövde gösterisi yaptı. Madrid'de coşkuyla kutlanan bayramda Kral Felipe ve eşi de katılarak halkı selamladı. Tören sırasında ağır silahlarla donatılmış askerler ve zırhlı birlikler de geçiş gerçekleştirdi.

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

Eğitimli askeri köpekler de korteje katılanlar arasındaydı. Araçların üstüne oturtulan köpekler saygı duruunda gibi hiç kıpırdamadan törene eşlik etti.

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

Bağımsızlık karşıtları Katalonya bayrakları yaktı VİDEO

KATALONYA BAYRAKLARI YAKILDI

Göstericilerin arasında aşırı sağcı İspanyollar da vardı. Faşist İspanya'nın sembolü olarak bilinen Franco dönemi İspanya bayraklarını yanında taşıyan grup, Katalonya bayraklarını ateşe verdiler. Bayrakların yakılması sırasında İspanyol grup meşale yakarak büyük bir çoşkuyla kutlama yaptı.

Aşırıcı grup, sağ ellerini havaya kaldırarak nazi selamı olarak bilinen hareketi gerçekleştirdiler.

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

FRANCO DÖNEMİ CANLANDI

Barselona'da adeta gövde gösterisi yapan İspanyol yanlıları Franco dönemini bölgede canlandırdılar. Gerek sloganlarla, gereekse de bayraklarla bu ruhu ortaya çıkartan İspanyollar, ayrıca kutlama alanına da Diktatör Franco döneminden kalma eserlerin sergilendiği bir de stand açtılar.

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

Katalonya'da karşıt görüşlü gruplar kavgaya tutuştu VİDEO

KARŞIT GRUPLAR ARASINDA KAVGA

Katalanların Başkenti olan Barselona'da yapılan gösterilerde aşırı sağcı gruplardan biri, bağımsızlık yanlısı Barselonalılar ile karşılaştı. İki grup arasında ilk önce sözlü atışma yaşanırken, bir süre sonra atışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Eylemciler cadde üstündeki kafelere ait olan sandalyeleri birbirine fırlattı, onlarla dövüşmeye başladı.

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

Çıkan olaylarda iki gruptan 5 kişinin yaralandığı belirtilirken polis müdahalesinde de 3 kişi gözaltına alındı.

İSPANYA'DA İÇ SAVAŞA DOĞRU

1 Ekim Katalonya Bağımsızlık Referandumu İspanya'nın tüm müdahalelerine rağmen gerçekleştirilmiş, 10 Ekim tarihinde de Katalonya lideri Puigdemont "Bağımsızlık hakkını seçimle elde ettik, ancak şimdilik beklememiz lazım." diyerek bağımsızlık sürecini askıya aldığını açıklamıştı.

İspanya'da ulusal gün kutlamaları

Bu durum hem İspanya hem de ayrılıkçı Katalanlar için büyük bir tepkiye neden olmuştu. İspanyollar Puigdemont'u açık olmamakla suçlarken, Katalanlar bağımsızlığın ilan edilmemesine tepki göstermiş, eyleme geçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Bu durum bir olası iç savaşın ayak sesleri olarak nitelendiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Kavga ettiği adam kafes dövüşçüsü çıktı
Otomobil sürücüleri yol verme kavgası yüzünden tekme tokat sokakta birbirine girdi.
İspanya'da askeri uçak düştü
İspanya'da Albacete üssü yakınlarında bir askeri uçağın düştüğü açıklandı. Kaza sonucu uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Myanmar zulmünden kaçan 20 yaşındaki Arakanlı
Myanmarlı Budistlerin Arakanlılara yaptığı akılalmaz vahşet, Bangladeş'e sığınan Müslümanlar tarafından gözler önüne serildi.
İran'daki ilk robotik restorana yoğun ilgi
Tahran'da robotik lokanta konseptini ilk kez tanıtan 'Roboşef' adlı restoranda, siparişten, servis ve ödemeye kadar tüm hizmetler otomatik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

206
Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

181
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

130
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

212
Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

247
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

115
Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM