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İspanya'da yolcu treni raydan çıktı

İspanya'nın güneyinde Malaga-Sevilla seferini yapan bir trenin raydan çıktığı ve kazada 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 29.11.2017 - 14:30..
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İspanyol haber ajanslarının ve televizyonların acil olarak verdiği haberlerde, kazanın yerel saatle 10.21'de (TSİ 12.21) meydana geldiği belirtildi.

Malaga-Sevilla hattındaki bir trenin, yağmurdan dolayı ulaşımın kesintili olarak yapıldığı Arahal-El Sorbito yerleşim yerleri arasından geçerken 3. vagonunun raydan çıktığı ifade edildi.

İspanya'da yolcu treni raydan çıktı

30'DAN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralananların olduğu ve ilk yardımı çevredeki tarım işçilerinin yaptığı kaydedildi. Sevilla yerel basını, kazada 30'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İspanya'da yolcu treni raydan çıktı

Bu arada kazanın meydana geldiği yerde yol olmamasından dolayı sağlık ekiplerinin helikopterle bölgeye taşındığı ifade edildi.

İspanya'da yolcu treni raydan çıktı

İspanya'da yolcu treni raydan çıktı

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