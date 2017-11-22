İspanya'daki mülteciler cezaevine gönderildi

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, perşembe gününden itibaren, Cezayirlilerin İspanya'nın güneyine ulaştığını belirterek, yarısının güneydoğu bölgesi olan Murcia'ya yerleştirildiğini ve çoğunun Archidona kentinde yeni inşa edilmiş olan hapishaneye gönderildiklerini açıkladı.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Ülkede göçmen hakları konusunda mücadele edenler ise cezaevlerinde göçmenleri tutmanın doğru olmadığını belirterek tepki gösterirken, insan kaçakçılığını tespit edecek personelin cezaevlerinde görevli olup olmadıklarının kesin olmadığını vurguladı.