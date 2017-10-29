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İspanyol Bakandan seçim açıklaması

İspanya Dışişleri Bakanı, 21 Aralık'ta yapılması planlanan bölgesel seçimlere "Katalan lider hapiste olmazsa katılabilir" dedi

29.10.2017 - 16:45
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İspanya hükümeti, görevden aldığı Katalonya lideri Carles Puigdemont'un bölgesel seçimlerde yarışabileceğini açıklamış, Reuters'a konuşan Hükümet Sözcüsü de Vigo, "Puigdemont bu seçimlere katılırsa demokratik muhalefetini ortaya koyabilir" ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol Bakandan seçim açıklaması

KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIK HÜSRANI

Bağımsızlık referandumu sonrası toplanan Katalonya Parlamentosu Cuma günü 10'a karşı 70 oyla özerk bölgenin bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu ise bu karardan kısa süre sonra Katalonya'nın Madrid hükümeti tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeyi onaylamıştı.

İspanyol Bakandan seçim açıklaması

 

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