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İspanyol gemisi Cebelitarık sularına girdi

Cebelitarık hükümeti, İspanyol gemisinin kara sularına izinsiz girdiğini duyurdu.

05.04.2017 - 01:08
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Britanya'ya bağlı bulunan ve İspanya yarımadasının güneyinde yer alan Cebelitarık hükümeti yetkilileri, İspanyol donanmasına ait bir geminin kendi kara sularına izinsiz girdiği açıkladı.

Bugün öğleden sonra İspanyol gemisinin, kara sularına "kanunsuz şekilde girdiğini" bildirilen Cebelitarık hükümeti, sosyal medya üzerinden de geminin görüntüsünü paylaştı.

İspanyol gemisi Cebelitarık sularına girdi

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde Cebelitarık'ın akıbetinin ne olacağı konusunda görüş ayrılıkları çıkmış, İngiltere hükümeti Cebelitarık'ın Brexit'te pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin belirtmişti.

300 yılı aşkın bir süredir İngiliz egemenliğinde bulunan Cebelitarık Boğazı üzerinde İspanya da hak iddia ediyor.

Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere'nin burada bir askeri üssü, limanı ve havaalanı bulunuyor.

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