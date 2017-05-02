İsrail 69'uncu yılını kutladı

İsrail devletinin 69’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülkenin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendi.

ÇOCUKLARA SİLAH EĞİTİMİ

69'uncu yıl nedeniyle doyasıya eğlenen İsrailliler, etkinliğe katılan küçük çocuklara silah sevgisi aşılamaya çalıştı.

ALMAN KURDUNA İSRAİL BAYRAĞI

Çocuklara silahların kullanımını öğreten ve nişan aldıran İsrailliler, köpeklere bile İsrail bayrağı giydirdi.

İSRAİL NE ZAMAN KURULDU

1948 yılının mayıs ayında resmen kurulan ve başta ABD ve uluslararası toplum tarafından tanınan İsrail’in kuruluş yıl dönümü, İbrani tarihine göre yapıldığı için miladi takvimde her sene mayıs ayının değişik günlerine tekabül ediyor.