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İsrail ABD Büyükelçisini Başbakanlığa çağırdı

Netanyahu, BMGK'nın İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının ardından büyükelçisini Başbakanlığa çağırdı.

AA | 25.12.2016 - 22:12
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İsrail ABD Büyükelçisini Başbakanlığa çağırdı

İsrail Devlet Radyosunun haberine göre, Netanyahu, Büyükelçi Shapiro’yu, ABD’nin BMGK’de oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından “açıklama toplantısına” çağırdı.

EVET OYUNU KULLANAN TÜM BÜYÜKELÇİLERİ ÇAĞIRMIŞTI

İsrail makamları bugün, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden BMGK tasarısına "evet" oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

TASARININ OYLANMASI SÜRECİ

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

İsrail ABD Büyükelçisini Başbakanlığa çağırdı

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