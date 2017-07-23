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İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin bir grup Filistinli göstericiye müdahale etmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.

23.07.2017 - 23:05
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İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto etmek üzere Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'ndan yola çıkan yüzlerce Filistinliye müdahale etti.

3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise vücudunun çeşitli yerlerine plastik mermi isabet etmesi nedeniyle 3 Filistinlinin yaralandığı, 6 Filistinlinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

YARALI FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Filistin Kızılayının bir başka açıklamasında, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ağvar bölgesinde, İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinlinin, askerlerin hastaneye kaldırılmasını reddetmesi üzere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiği belirtilerek, bu kişinin tedavinin ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor VİDEO

AA muhabirine açıklama yapan Filistin yönetiminde Ağvar bölgesinden sorumlu Mutaz Bişarat, gözaltına alınan Filistinlinin Hikmet Cevdet Said Hamid (27) olduğunu ve ayağından yaralandığını söyledi.

DEDEKTÖRLERDEN SONRA GÜVENLİK KAMERALARI YERLEŞTİRDİLER

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısına güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından İsrail polisi, bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı almıştı.

İsrail'in bunun yerine Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği de aktarıldı.

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

İsrail askerlerinin gösterilere sert müdahalesi devam ediyor

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