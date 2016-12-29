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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya soruşturma

İsrail başsavcısı Başbakan Benyamin Netanyahu’nun da dahil olduğu iki olayla ilgili polise soruşturma açması emrini verdi.

Ajanslar | 29.12.2016 - 13:52
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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya soruşturma

Başsavcı Avihai Mandelblit, polise de Benyamin Netanyahu’yu sorgulama yetkisi verdi. Netanyahu’nun sorgulanacağı tarihin ilerleyen günlerde belirleneceği belirtildi.

NETANYAHU YALANLAMIŞTI

Netanyahu’nun adı Almanya’dan alınan denizaltılarla ilgili bir yolsuzluk iddialarına karışmış, ancak Netanyahu ‘bu konunda muhtemel bir çıkar çatışması olduğunu’ söyleyerek haberleri yalanlamıştı.

İsrail medyası ise satışta aracılık yapan İsrailli işadamı Miki Gabor’un, kendisini temsil etmesi için tuttuğu avukatın, Netanyahu’nun özel avukatı David Shimron olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Shimron, çıkar çatışması doğmaması için denizaltı alım konusunu Netanyahu ile hiç konuşmadığını söylemişti. İsrail, 1.5 milyar dolara Almanya’nın ThyssenKrupp Marine Systems şirketinden üç yeni denizaltı için sipariş vermişti.

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