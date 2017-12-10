İsrail Başbakanı'ndan küstah açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin bu şehre taşınacağını açıklamasının ardından Kudüs'te İsrail askeri ve polisi Filistinlilere saldırmaya başlamış, ve birçok Filistinli hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

MACRON'U ZİYARET ETTİ

Olaylar hala devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kararına tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaret etti.





"ERDOĞAN'DAN DERS ALMAYACAĞIM"

Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamayla tepki topladı. İsrail Başbakanı Kudüs konusunda: "İran’ı ve Gazze’deki ‘teröristleri’ destekleyen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’ndan ders almayacağını" söyledi.

"FİLİSTİNLİLER NE KUDÜS'Ü ÇABUK KABUL EDERSE O KADAR ÇABUK BARIŞ GELİR"

Ayrıca Binyamin Netanyahu tehditkar açıklamalar yaparak: "Filistinliler Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ne kadar çabuk kabul ederse barış o kadar çabuk gelir." dedi.