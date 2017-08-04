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İsrail gazetesinden Mahmud Abbas iddiası

Hayom Gazetesi Mahmut Abbas'ın ani bir şekilde ölmesi durumunda İsrail'in kimi destekleyeceğini yazdı.

04.08.2017 - 06:15
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Gazete Abbas'ın büyük baskı altında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek, Abbas sonrası için Filistin'de potansiyel bir adayı destekleyeceklerini söyledi.

"ABBAS ÖLÜRSE FARAJ DESTEKLENMELİ"

Gazze'de Filistinlilere maaşların ödenmemesi yüzünden Abbas'ın büyük baskı altında kaldığını belirten gazete, Filistin İstihbarat başkanı Majid Faraj'ın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete ayrıca Faraj'ın İsrail güvenlik güçleriyle mükemmel ilişki içerisinde olduğunu ve Hamas'a karşı iyi mücadele ettiğini belirtti.

İsrail gazetesinden Mahmud Abbas iddiası

"ANİ ŞEKİLDE ÖLEBİLİR YA DA İSTİFA EDEBİLİR"

İsrailli General Moshe Elad'a dayandırılan bilgiye göre ise Abbas son aylarda yaşadığı büyük baskı nedeniyle istifa edebilir veya ani bir şekilde ölebilir.

Hayom gazetesi aynı zamanda haberinde ABD Başkanı Trump'ın Abbas'a yönelik uyarılarını ve Mısır'ın darbeci generali Sisi'nin Abbas'a sırt çevirdiğini hatırlattı.

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