İsrail ile Almanya arasında diplomatik kriz

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrailli insan hakları örgütleri "Sessizliği Bozma" (Breaking the Silence) ve "B’tselem"i ziyaret etmesine tepki olarak Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile dün yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin ardından bir misillemeyle karşılaştığı belirtildi.

ALMAN BAKAN TELEFONA ÇIKMADI

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, Gabriel'i arayarak kendisi ile görüşmeyi neden iptal ettiğini açıklamak istedi, ancak Alman bakan bunu kabul etmedi.

NETANYAHU KARARININ ARKASINDA

Bunun üzerine İsrail başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gabriel ile görüşmeyi iptal etme kararı savunuldu.

Netanyahu'nun, İsrail askerlerine "savaş suçlusu" diyen sivil toplum örgütleri ile görüşen yabancı diplomatlarla bir araya gelmeyeceği belirtilen açıklamada, "ABD veya İngiltere gibi ülkeleri ziyaret eden diplomatların, bu ülkelerin askerlerine savaş suçlusu diyen sivil toplum örgütlerini ziyaret etmesi halinde Amerikan ve İngiliz liderlerin de bunu kabul etmeyeceği" öne sürüldü.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Başbakan Netanyahu, diplomatik ziyaretleri esnasında İsrail askerlerine savaş suçlusu diye iftira eden gruplarla görüşen yabancı ziyaretçilerle görüşmeme politikasına sahip. Diplomatlar sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşebilir ancak Netanyahu, İsrail askerlerinin suçlu sayılması çağrısı yapan gruplara meşruiyet sunanlarla görüşmeyecektir. Almanya olan ilişkimiz çok önemlidir ve bu hadiseden etkilenmeyecektir."

ALMAN BAKAN: İSRAİL'İN İÇ SİYASETİ

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun görüşmeyi iç politikaya yönelik nedenlerden dolayı iptal ettiğini savunarak, "Bizim İsrail'in iç politikasının oyun topu olmamamız lazım." ifadesini kullanmıştı.

Görüşmenin iptal edilmesinin "bir felaket olmadığını" dile getiren Gabriel, Almanya ile İsrail arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde değişmeyeceğini kaydetmişti.

İLİŞKİLER GERGİN

İki ülke ilişkilerinde bir süredir gerginlik söz konusu.

Almanya, şubat ayında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail meclisince onaylanmasını eleştirmiş, ardından mayıs ayında yapılması öngörülen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yer alacağı hükümetlerarası toplantının ertelendiği açıklanmıştı.

İsrail basını erteleme sebebinin, söz konusu yasa tasarısının onaylanması olduğunu iddia etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 6-9 Mayıs'ta İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.