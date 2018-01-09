İsrail, Kudüs Müftüsü’nün konferansını engelledi

İsrail işgal kuvvetleri yetkilileri, Şeyh Akrama Sabri’nin Kudüs ile ilgili konferansını engelledi.
İSRAİL BARBARLIĞI
İsrail işgal kuvvetleri yetkililerinin Kudüs Müftüsü Şeyh Akrama Sabri’nin basın toplantısını yasakladı. İsrail polisi, Kudüs Müftüsü Şeyh Akrama Sabri’nin Kudüs konusunda konferans vereceği el-Dar Hotel’in önüne güvenlik güçleri getirerek girişe kapattı.
İsrail polislerinin müdahalesi de sert oldu, yakalanan göstericiler yaka paça toplandı, darbedildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şeyh Akrama Sabri ve Başpiskopos Archbishop Atallah Hanna’nın konferansta Kudüs’ün durumu konusunda konuşma yapması bekleniyordu.
Şeyh Akrama Sabri’nin konferansının iptal edilmesinin ardından İsrail polisinin üç Filistinli genci gözaltına aldığı kaydedildi.
Şeyh Akrama Sabri’nin Mescid-i Aksa vaizi ve Kudüs ile Filistin’in tamamının müftüsü olduğu kaydedildi.