İsrail, Kudüs Müftüsü’nün konferansını engelledi

2011'den bu yana konuşulan "Çılgın proje: Kanal İstanbul" hayata geçiyor. Güzergâh belli oldu. İlk kazma vuruldu. İşte güzergâhı gösteren harita.

Selçuk İnan'ın "S8" markasının kendisi üzerine tescilli olduğunu belirterek Samsung'a açtığı davada karar verildi. Mahkeme Selçuk'un tazminat talebini reddetti.

Semih Yalçın, MHP'nin artık parti olmaktan çıktığını söyleyen Mehmet Tezkan'ı "Dersimli müptezel ve hamakat ehli" olarak nitelendirdi.

6

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Ünlüler dünyasından birçok isim Küba'ya gidiyor, turistik geziler sonrası bu romantik ülkeyi öve öve bitiremiyorlar. Gerçekte ise yaşanan tam bir rezalet...