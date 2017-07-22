İsrail polisinden Filistinlinin köyüne baskın

Bir grup İsrail askeri, dün Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Neve Tsuf (Halamiş) yerleşim birimindeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer el-Abd'in evinin bulunduğu köye düzenlediği baskında köyün girişini kumla kapattı.

PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE

İsrail askerlerinin, yolun kapatılmasına karşı koyan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık vermesi sonucu bazı kişiler boğulma tehlikesi geçirdi.

KÖY ÇEMBERE ALINDI

İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei daha önce yaptığı açıklamada, köyün güvenlik çemberine alındığını ve köy sakinlerinin sadece acil durumlarda dışarı çıkmasına izin verileceğini duyurmuştu.

Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki Halamiş Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda üç yerleşimcinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.