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İsrail polisinden Filistinlinin köyüne baskın

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober köyünün ana girişini kumla kapattığı bildirildi.

22.07.2017 - 20:25
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Bir grup İsrail askeri, dün Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Neve Tsuf (Halamiş) yerleşim birimindeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer el-Abd'in evinin bulunduğu köye düzenlediği baskında köyün girişini kumla kapattı.

İsrail polisinden Filistinlinin köyüne baskın

PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE

İsrail askerlerinin, yolun kapatılmasına karşı koyan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık vermesi sonucu bazı kişiler boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail polisinden Filistinlinin köyüne baskın

İsrail polisinden Filistinlinin köyüne baskın

KÖY ÇEMBERE ALINDI

İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei daha önce yaptığı açıklamada, köyün güvenlik çemberine alındığını ve köy sakinlerinin sadece acil durumlarda dışarı çıkmasına izin verileceğini duyurmuştu.

İsrail polisinden Filistinlinin köyüne baskın

Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki Halamiş Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda üç yerleşimcinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail polisinden Filistinlinin köyüne baskın

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