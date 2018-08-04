İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterisine katılan siviller İsrail-Gazze sınırında toplandı. Göstericilere gerçek mermiyle saldıran İsrail askerleri, daha sonra bombalı saldırısı düzenledi.

220 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusunun Filistin halkına gerçekleştirdiği ağır bombalı saldırı kameralara yansıdı. Bugün gerçekleşen saldırının görüntüleri, Gazze sınırında yaşananların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail askerlerinin saldırıları sonucu bugün 1 kişi hayatını kaybetmiş, 220 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu Filistinli sivillere bombayla saldırdı VİDEO



İSRAİL İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜYOR

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Lübnan Ofisi İcra Direktörü Cihan Besisu, İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere saldırılarında "kemiği toza çeviren" kurşunlar kullandığını açıkladı.

Gösterilerin başlamasının ardından iki ay içinde örgüt doktorlarının tedavi ettiği yaralı sayısının, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği operasyon sırasında müdahalede bulunduklarından fazla olduğunu dile getiren Besisu, "Örgüte bağlı kliniklerde çok sayıda yaralı tedavi edildi ve sağlık ekipleri, kemiklerin tam anlamıyla toza dönüştüğü vakalara tanık oldular. Yapılan ameliyatlar yaralıların durumlarını stabilize etse de pek çoğunun ek ameliyatlara ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyacı var." dedi.

Örgütün Filistin'de ilgilendiği yaralılardan bazılarının, yaşadıkları olaylar, İsrail'in baskınları ve gece gerçekleştirdikleri gözaltılar nedeniyle şok yaşayan çocuklardan oluştuğunu ifade eden Besisu, İsrail'in uyguladığı ambargoyla Gazze'nin dünyadaki en büyük açık hapishaneye dönüştüğünü anlattı.