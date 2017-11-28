İsrail Soçi Zirvesi'nden memnun değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı, Soçi'de bir araya gelerek Suriye'de yaşananları ele aldı.

Yıllardır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede huzur ortamının sağlanması için gerçekleştirilen bu zirve, İsrail'i rahatsız etti.

"BAŞARILI GEÇMEDİ"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, “Yapılan haberlere bakıldığında bu müzakerenin başarılı geçmediği görülmektedir.” diye konuştu.

YENİ BİR DEVLET İSTİYORLAR

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantılarına açık bir şekilde destek sağlayan İsrail, Barzani yönetiminin sözde referandumunu da destekleyerek açık açık bölgede yeni bir devlet kurulması gerektiğini açıklamıştı.

Soçi Zirvesi, bölgede yeni bir devlet kurma çabası içerisinde olan İsrail'in hedefini de engellemiş oldu.