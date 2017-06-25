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İsrail, Suriye'yi ikinci kez vurdu

İsrail, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık olarak saldırı düzenledi.

25.06.2017 - 21:22
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Söz konusu saldırının hava saldırısı mı yoksa top atışı ile mi gerçekleştirildiği açıklanmadı.

GOLAN TEPELERİ'NDEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

DÜN DE SALDIRI YAPILDI

İsrail ordusu dün de Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye tarafından atılan ondan fazla rokete karşılık, bu roketlerin atıldığı mevzinin ve Suriye rejimine ait iki tankın vurulduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne resmi bir protesto gönderildi." ifadesine yer verilmişti.

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