İsrail televizyonunda bir ilk gerçekleşti

Cidde kentinde araştırma müdürü olan Abdulhameed Hakim, İsrail'in Channel 2 kanalının bir programına katılarak Katar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL TELEVİZYONLARINDA BİR İLK

Yapılan röportaj aslında İsrail televizyonlarında bir ilk. Bunun nedeni ise; birçok Arap ülkesinin, coğrafi olarak birbirine yakın olsa da İsrail ile hiçbir diplomatik bağ bile kurmaması.

ÜLKELER YENİ POLİTİKALAR UYGULUYOR

Hakim yaptığı değerlendirmede; ülkelerin artık Orta Doğu'da teröre yer vermeyen yeni bir politika uyguladığını belirtti.

Hakim ayrıca Katar'ın Suudi Arabistan'la görüşmemesini, Amerika’ya ya da Rusya’ya yönelmesi gerektiğini açıkladı.