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İsrail televizyonunda bir ilk gerçekleşti

İsrail'in Channel 2 televizyon kanalı ilk defa bir Arap araştırmacıyı programına konuk etti.

08.06.2017 - 10:04
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  2. Dünya

Cidde kentinde araştırma müdürü olan Abdulhameed Hakim,  İsrail'in Channel 2 kanalının bir programına katılarak Katar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail televizyonunda bir ilk gerçekleşti

İSRAİL TELEVİZYONLARINDA BİR İLK

Yapılan röportaj aslında İsrail televizyonlarında bir ilk. Bunun nedeni ise; birçok Arap ülkesinin, coğrafi olarak birbirine yakın olsa da İsrail ile hiçbir diplomatik bağ bile kurmaması.

ÜLKELER YENİ POLİTİKALAR UYGULUYOR

Hakim yaptığı değerlendirmede; ülkelerin artık Orta Doğu'da teröre yer vermeyen yeni bir politika uyguladığını belirtti.

Hakim ayrıca Katar'ın Suudi Arabistan'la görüşmemesini, Amerika’ya ya da Rusya’ya yönelmesi gerektiğini açıkladı.

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