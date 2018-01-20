İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

Kudüs'e giden Kayserili 6 işadamı cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Türk işadamlarını gören İsrail polisi, gerekçe gösterilmeden Türk vatandaşlarını gözaltına aldı.

EL HALİL'E GÖTÜRÜLDÜLER

İsrail polisi Kayserili iş adamları MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, İmam Hatipliler Dernek Başkanı Ahmet Yurtlu, İşadamı Şaban Andaç, Necati Ayrancı ve Fatih Çelik’i gözaltına aldı.

İşadamlarının Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne götürüldükleri belirtiliyor.

MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR

Kudüs’te cuma namazı sonrasında Türk Bayrağı açtıkları için gözaltına alınan Kayserili iş adamları Pazar günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri’den Kudüs’e giden Kayserili iş adamları Celal Hasnalçacı, Nedim Olgunharputlu, Fatih Çelik, Ahmet Yurtlu, Necati Ayrancı ve Şaban Andaç cuma namazı sonrasında Türk Bayrağı açtıkları için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş adamları Pazar günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı.

İSRAİL'İN İKİNCİ GÖZALTISI

İsrail bir hafta önce de cuma namazı çıkışında Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren 46 yaşındaki Osman Hazır'ı gözaltına almıştı. İsrail askerlerin karakola götürdüğü ve 6 saat gözaltında tuttuğu Hazır saha sonra serbest bırakılmıştı.

MESCİD-İ AKSA'YA BİR DAHA GİRERSE HAPİS YATACAK

Mescid-i Aksa'ya girmesi durumunda mahkemeye sevk edilerek 5 bin Şekel (5 bin 520 lira) para ile hapis cezasına çarptırılacağının söylendiğini belirten Hazır, "Bu süre içerisinde polisin beni çağırması durumunda karakola gelmek zorunda olduğumu söylediler." ifadelerini kullandı.

Gözaltı süresince Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etti.