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İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının hızlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

09.07.2017 - 08:53
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İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit'in Petah Tikva kentindeki evinin önünde toplanan kalabalık, Netanyahu ile yürütülen soruşturmanın "yavaş ilerlemesini" protesto etti.

SORUŞTURMA HIZLANDIRILSIN TALEBİ

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Afula kentinde düzenlenen gösteride de soruşturma sürecinin hızlandırılması talep edildi.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

Soruşturma kapsamında en kısa sürede bir kararın alınması çağrısı yapan göstericiler, yetkilileri bu süreci aksatmak için bazı tedbirler almakla suçladı.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPILIYOR

Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk davası ile karşı karşıya. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu’ya istifa çağrıları yükseliyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla 4 kez ifadesi alınan Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri



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