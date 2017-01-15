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İsrail'de Netanyahu protestosu

Rabin Meydanı'na yürüyen yüzlerce İsrailli,"Yolsuzluk bitmiyor, hükümet istifa" yazılı dövizler taşıdı.

15.01.2017 - 08:48
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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Rabin Meydanı'na yürüyen yüzlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifasını istedi.

Gösterinin organizatörleri, Netanyahu hükümetinin siyasetleri yüzünden aşırılık ve ırkçılığın bedelini ödediklerini dile getirdi.

"HÜKÜMET İSTİFA"

Eylemciler de yürüyüş sırasında "Yolsuzluk bitmiyor, hükümet istifa" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'de Netanyahu protestosu

Öte yandan, İsrail'deki "Vatandaşın Hakları" isimli kuruluşça hazırlanan raporda, 2016'nın İsrail'de insan hakları açısından başarılı bir yıl olmadığı belirtildi.

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalarında aşırılık içeren yöntemler benimsediği, hak ile özgürlüklerini ihlal ettiği, orantısız güç kullandığı ifade edilen raporda, Araplara, Etiyopyalı ve doğulu Yahudilere, kadınlara ve engellilere yönelik ırkçı olaylarda her geçen gün artış olduğu bildirildi.

İsrail'de Netanyahu protestosu

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