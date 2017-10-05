İsrail'de siyahi kadına ırkçılık

Irkçılık ve beyaz milliyetçiliği dünya üzerinde hızla yayılıyor. ABD ve Avrupa'nın ardından bu kez İsrail'de çirkin bir ırkçılık olayı yaşandı. Siyahi bir kadın, beyaz bir İsrailli tarafından otobüste herkesin içinde küçük duruma düşürüldü.

İsrailli ırkçıdan siyahi kadına çirkin sözler - İZLE

"BALIK GİBİ KOKUYORSUN"

Beerşeba kentinde gerçekleşen eylemde, kadın önce, siyahi kadını ima ederek "Burada bir zenci var ve rezil gibi kokuyor. O'nun kokusu yüzünden neredeyse öleceğim. Neden duş almıyorsunuz?" sözleriyle üstü kapalı olarak siyahi kadını işaret etti.

Irkçının sözlerine aldırış etmeyen siyahiye ırkçı içerikli sözler bununla da sınırlı kalmadı. Saldırgan tutumunu sürdüren ırkçı "Senin için su ve sabun alabilirim. Kirlerinden arınmalısın. Yom Kipur zamanı tanrının karşısında böyle olmamalısın. Tanrı kiri ve pisliği sevmez." diyerek hakaretlerini sürdürdü.

ÇİRKİN SALDIRIYA KİMSE DUR DEMEDİ

Irkçı İsrailli'nin sözleri ineceği durağa gelene kadar devam etti. Siyahiye her fırsatta çirkin ithamlarda bulunurken, kadın ise karşılık olarak sadece "Kendinden utanmalısın." cevabını verdi. Buna daha da öfkelenen kadın "Daha fazla katlanamayacağım, inmem gerek." diyerek bir sonraki durakta otobüsten ayrıldı.

İnternette paylaşılan videonun ardından, hem bu ırkçı saldırıya hem de otobüsteki hiç kimsenin kadına dur diyememesi tepki çekti.