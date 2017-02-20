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İsrail’den 400 bin turist bekleniyor

TÜROB'un yaptığı değerlendirmeye göre, bu yıl İsrail'den gelen turist sayısı 400 bine ulaşabilir.

20.02.2017 - 19:47
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Türkiye ve İsrail ilişkilerinde başlayan normalleşme turizmcilerin bu pazarla ilgili beklentilerini de artırdı.

TÜROB'DAN AÇIKLAMA

TÜROB'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail ilişkilerinde başlayan normalleşmenin ardından Tel Aviv’de gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı’nda (IMTM) alınan sonuçların, İsrail turizm pazarıyla ilgili beklentileri artırdığı belirtildi.

YÜZDE 30 ARTTI

Türkiye’nin 7 yıl aradan sonra ilk kez bakanlık düzeyinde katıldığı fuar sonrasında İsrail’den gelen turist sayısında artış beklendiği kaydedilen açıklamada, "TÜROB'un yaptığı değerlendirmeye göre, bu yıl İsrail’den gelen turist sayısı 400 bine ulaşabilir. İsrail, geçen yıl turizmde artış gösteren nadir ülkeler arasında yer almıştı. 2016 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30 düşerken, İsrail’den gelen turist sayısı ise yüzde 30 artarak 294 bin kişiye ulaşmıştı" denildi.

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