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İsrail'den Barzani'ye 'bağımsız Kürdistan' desteği

İsrailli uzman Edy Cohen, Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'da yazdığı makalede, İsrail'in bağımsız Kürdistan'ı desteklediğini belirtti.

06.07.2017 - 09:21
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İsrail'den Barzani'ye 'bağımsız Kürdistan' desteği

İsrail'den Barzani'ye 'bağımsız Kürdistan' desteği

İsrail merkezli Begin Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Edy Cohen, 'İsrail'in bağımsız Kürdistan'a ihtiyacı var' başlıklı yazısında, İsrail’in bağımsız Kürdistan’ı destekleyeceğine vurgu yaptı.

REFERANDUM İLK ADIM

IKBY'de 25 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan referanduma dikkat çeken Cohen, "Referandum, yüz yıllık hayalleri olan bağımsız Kürdistan devletini gerçekleştirmek için Irak Kürtlerinin ilk fiili adımı olacak.” dedi.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batı’nın Kürdistan vaadini hatırlatan Cohen, “Birinci Dünya Savaşı'nda sonra kazanan güçler, Kürtlere bağımsızlık sözünü verdi ancak bu söz yerine getirilmedi. Temel sebep ise yeni Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tü" diye yazdı.

İSRAİL'İN DESTEĞİNDE ŞÜPHE YOK

"Son zamanlarda Suudi Arabistan'dan Kürdistan'a beklenmedik bir destek geldi. Bu destek Katar'ı destekleyen Türkiye'den alınan bir intikam olabilir” ifadelerini kullanan Cohen, İsrail’in de Suudi Arabistan gibi 'bağımsız Kürdistan’ı destekleyeceğine dikkat çekerek şöyle dedi: "İsrail’le ilgili, her ne kadar resmi olarak büyük bir sessizlik olsa da, Orşelim'in bağımsız Kürdistan devletini destekleyeceği konusunda şüphe yok. Üç yıl önce Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kürtlerin otonomiye sahip olduğu bölgede bağımsız bir devleti destekleyeceğini belirterek, ‘Bizim, Kürtlerin bağımsızlık arzusunu desteklememiz lazım’ demişti. Netanyahu, Tel Aviv'de Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşma sırasında bunları söylemişti.”

İSRAİL, KÜRDİSTAN'DA ÜS KURMALI

İsrail’in IKBY'de askeri üs kurulması gerektiğini de ifade eden Cohen, şöyle devam etti: "İsrail için hem ekonomik hem de güvenlik açısından Kürdistan devletini desteklemek kendi çıkarınadır. Suriye ve Irak'taki cihatçı milislerin hareketlenmelerini sınırlandırmak için Orşelim'in Kürdistan'daki gelişmelerde rol üstlenmesi lazım. Bu yüzden Kürdistan'dan gelecek peşmergelere eğitim vermesi, İsrail ordusunun yararınadır. Bunun da ötesine giderek, Kürdistan'da askeri üs kurulabilir ve bu sayede Kürdistan devletini koruyabilirler. Bunların yanı sıra, bağımsız Kürdistan devleti, zamanında Irak devletinin, mal varlıklarına el koyarak gönderdiği Yahudilerin dönmesini sağlayabilir. Bu gelecekte Araplarla yapacağı barış anlaşmasında İsrail'in konumunu güçlendiriyor."


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