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İsrail'den Birleşmiş Milletler kararına tepkiler

Cumhurbaşkanı Rivlin, Başbakan Netanyahu ve Kudüs Belediye Başkanı Barkat, Yahudi yerleşim birimleri hakkındaki kararı eleştirdi.

AA | 25.12.2016 - 06:15
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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, yaptığı yazılı açıklamada, kararı utanç verici olarak tanımladı.

"KUDÜS, İSRAİL'İN BAŞKENTİDİR"

Kararın yakın bir zamanda müzakerelere başlanması ihtimalini azalttığını belirten Rivlin, "Kudüs, İsrail'in başkentidir ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. Hiçbir uluslararası kurum bunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: UTANÇ VERİCİ

Başbakan Netanyahu ise Hanuka Bayramı münasebetiyle yaptığı ve İsrail Kanal 2 Televizyonu'nda yayınlanan açıklamasında, "Obama yönetimi dün, İsrail'e düşmanca bir darbe gerçekleştirdi. Siyonizmin ırkçı bir hareket olarak kabul edildiği karar iptal edildiği gibi bu karar da zamanla iptal edilecek. Egemenliğimizden taviz vermeyerek bu kararı iptal ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kararı "utanç verici" olarak tanımlayan ve uygulanmayacağını vurgulayan Netanyahu, "Biz yalnız değiliz. Amerikan Kongresinden üyelerle, cumhuriyetçilerle ve demokratlarla görüştüm, bana karara karşı çıkacaklarını teyit ettiler." dedi.

İsrail'in, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlara olan desteğini durduracağına dikkati çeken Netanyahu, İsrail'e karşı özel bir düşmanlık besleyen 5 BM kurumuna 7,8 milyon dolarlık yardımın durdurulması yönünde talimat verdiğini kaydetti. Netanyahu kurumların isimleriyle ilgili bilgi vermedi.

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ı, BMGK'nın kararına karşılık ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya çağırdı.

Barkat, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının, Trump'ın atacağı ve ABD'nin İsrail'in yanında olduğu mesajını verecek ilk adım olduğunu vurguladı.

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