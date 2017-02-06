taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.358
USD
3,6822
EURO
3,9583
ALTIN
145,87
PETR
55,6300

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusunun, Gazze'de bazı bölgelere savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

06.02.2017 - 22:33
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin doğu kesiminde tarım arazileri ile kuzey kesiminde bazı boş arazileri bombaladı. Ayrıca, sınırda konuşlanan İsrail topçu birliklerinin El-Beric beldesinin doğu kesiminde Filistinli gruplara ait 2 askeri gözetleme kulesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık Gazze'nin doğu kesiminde Hamas'a ait 2 mevziye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Gün içinde İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde direniş güçlerine ait iki mevziyi ve tarım arazilerini hedef almış, saldırılarda ayağına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinli yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Gazze'den İsrail tarafına atılan rokete karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait 3 hedefe hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

303
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

60
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

61
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

68
Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

62
Mahkeme Barbaros Şansal iddianamesini geri çevirdi

Mahkeme Barbaros Şansal iddianamesini geri çevirdi

336
GENAR Araştırma Başkanı Aktaş'ın referandum tahmini

GENAR Araştırma Başkanı Aktaş'ın referandum tahmini

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM