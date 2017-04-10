İsrail'den Le Pen'e tepki

Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, dün LCI televizyon kanalında soruları yanıtlarken, "Fransa'nın Paris Yahudilerinin Almanya'ya gönderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak söylemek gerekirse sorumlu olan kişiler varsa onlar o dönemde iktidarda olanlardır. Fransa değildir." demişti.

"TARİHSEL GERÇEĞE AYKIRI"

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Le Pen'in sözleri, "tarihsel gerçeğe aykırı" olarak nitelendirilerek kınandı. Açıklamada, eski Fransa cumhurbaşkanlarının da Paris Yahudilerinin soykırıma uğramasında Fransa'nın rolünü kabul ettikleri belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac, Fransız polisinin 1942 yılında Nazi yetkililerinin talebiyle Paris'teki yaklaşık 13 bin Yahudi'yi toplayarak Nazi kamplarına göndermesinden dolayı özür dilemişti.