İsrail'den nükleer füze denemesi

“Deneme güvenlik güçleri tarafından yürütüldü ve planlandığı gibi gerçekleştirildi” denilen açıklamada, denemenin nasıl sonuçlandığına ilişkinse bilgi paylaşılmadı.

NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR

Açıklamada, hangi sistemin denendiğine ilişkin de bilgi verilmedi. Ancak uluslararası basın kuruluşları, yerden yere özellikteki Jericho 3 isimli füzenin denenmiş olabileceğini belirtti. Söz konusu füzenin nükleer yük taşıma kapasitesine sahip olabileceği vurgulandı.

KITALAR ARASI, 10 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ

Görgü tanıklarının ifadesini aktaran İsrail basını, denemenin Tel Aviv’in güneyindeki Palmachim’da bulunan hava üssünde gerçekleştirildiğini de kaydetti. Bu arada Jerusalem Post’un haberine göre, sistemin menzili 10 bin kilometrenin üzerinde.