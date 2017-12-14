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İsrail'den parçala-böl-yönet taktiği

İsrail yönetimi Kudüs toprakları üzerinde ilginç bir taktik ile toprak bütünlüğünü sağlıyor. Gasp ettiği toprakları parça parça ederek Filistin bölgelerini birbirinden ayırıyor.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 09:06..
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İsrail'den parçala-böl-yönet taktiği

Filistin 60 yıllardan bu yana işgal altında. Özellikle başkent  Kudüs'ün işgali Müslümanların kanayan yarası haline gelirken, İsrail'in bölge üzerinde, Filistin'in başkenti olan Doğu Kudüs'e lütuf gibi serpiştirerek verdiği topraklar, aslında bir işgalin öteki parçası.

İsrail'den parçala-böl-yönet taktiği

SINIRLAR, ARASINDA FARKLI DEVLETLER

İsrail yönetimi, özellikle eski şehir olarak geçen ve Filistin'in başkenti olan Doğu Kudüs'ü hedef alan Siyonist rejim, bir kurnazlık ile Aksa'nın bulunduğu toprakları gasp ediyor.

Başkent Doğu Kudüs'te Filistinlilere toprak vererek bir "lütuf" göstergesinde bulunan İsrail yönetimi, aslında burada bir lütuf değil, sinsi bir planın bekçiliğini yapıyor. İsrail'in haritasına göre Kudüs'te, Filistin toprakları, birbirine yakın farklı mahalleler gibi bölünmüş, aralarından ise İsrail sınırları geçiyor.

İsrail'den parçala-böl-yönet taktiği

PARÇALA-BÖL-YÖNET TAKTİĞİ

Harita üzerinde, sanki birbirinden bağımsız mahallelermiş gibi görünen bu sınırlar, aslında Kudüs üzerindeki Filistin sınırları. Bu sınırlara göre neredeyse Kudüs üzerinde hiçbir yerde toprakları bir bütün halinde bulunmayan Filistin'e, İsrail yönetimi tarafından parçala, böl, ve işgal et taktiği uygulanıyor.

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