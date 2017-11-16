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İsrail'den Suudi Arabistan-İran açıklaması

İsrail, Suudi Arabistan ile İran konusunda istihbarat paylaşımında bulunabileceğini açıkladı.

16.11.2017 - 16:31
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İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail'in Suudi Arabistan ile İran konusunda istihbarat paylaşımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"İRAN KONUSUNDA İSTİHBARAT PAYLAŞIMINA HAZIRIZ"

İsrail Savunma Kuvvetleri sorumlusu,Gadi Eisenkot, Suudi basınına konuştu. İran'ı bölgedeki en büyük tehdit olarak tanımlayan Eisenkot, Suudi Arabistan ve İsrail'in tarihleri boyunca hiç savaşmadığını hatırlattı ve iki ülkenin İran konusunda istihbarat paylaşımında bulunabileceğini belirtti.

"Şİİ HİLALİNE İZİN VEREMEYİZ"

​İsrail'in savunma sisteminin her zamankinden çok daha güçlü olduğunu belirten Eisenkot, bunun sebebinin bölgedeki ılımlı ülkelerle olan 'saygılı' ilişkileri olduğunu belirtti. İran'ın bölgeyi kontrol etme niyetinde olduğunu belirten Eisenkot, şöyle

"İran bölgede önce İran'dan Lübnan'a, sonra da körfezden Kızıl Deniz'e uzanan bir Şii hilali kurarak kontrol sağlamak istiyor. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz" ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldıracağı iddialarıyla ilgili de konuşan Eisenkot, "Lübnan'da, İran'ın tansiyonu yükseltmek için yaptığı müdahaleler olduğunu görüyoruz. Ancak başarılı olma şansını düşük görüyoruz" dedi.

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