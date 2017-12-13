İsrail'den Suudi Arabistan'a özel davet

Suudi Arabistan ile İsrail'in İran düşmanlığı uğruna "tarihi" yakınlaşmaları sürüyor. İki ülke birbirlerine basın yoluyla güzellemeler yapmış, ardından neredeyse tarihlerinde ilk defa birbirlerine bu kadar olumlu mesaj vermişti.

Bu flörtleşme yeni bir boyuta taşındı, Veliaht Prens Selman, İsrail savunma Bakanlığı tarafından özel olarak İsrail'e davet edildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN ÖZEL DAVET

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı "barış sürecine destek vermesi için" İsrail'e davet etti.

Veliaht Prensi "Arap dünyasının lideri" olarak tanımlayan Kazt, İsrail'in böyle bir müzakerede bulumaktan büyük bir mutluluk duyacağını belirtti.