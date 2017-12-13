taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.247
USD
3,8532
EURO
4,5237
ALTIN
153,71
PETR
63,7600

İsrail'den Suudi Arabistan'a özel davet

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael katz, Suudi Arabistan Veliaht prensi Selman'ı İsrail'e davet etti.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

234234

Suudi Arabistan ile İsrail'in İran düşmanlığı uğruna "tarihi" yakınlaşmaları sürüyor. İki ülke birbirlerine basın yoluyla güzellemeler yapmış, ardından neredeyse tarihlerinde ilk defa birbirlerine bu kadar olumlu mesaj vermişti.

Bu flörtleşme yeni bir boyuta taşındı, Veliaht Prens Selman, İsrail savunma Bakanlığı tarafından özel olarak İsrail'e davet edildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN ÖZEL DAVET

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı "barış sürecine destek vermesi için" İsrail'e davet etti.

Veliaht Prensi "Arap dünyasının lideri" olarak tanımlayan Kazt, İsrail'in böyle bir müzakerede bulumaktan büyük bir mutluluk duyacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Putin’den maaşlara yüzde 4 zam
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılında yürürlüğe girecek karar kapsamında memur maaşlarını yüzde 4 oranında arttırdı.
Ramallah'ta dikkat çeken kare
Filistinlilerin, yurdun bir çok noktasında yaptığı eylemler devam ederken, Ramallah'ta İsrail ajanları 'truva' taktiği ile Filistinlilere saldırıyor.
İİT'ye katılmayan Kral Selman Filistin açıklaması yaptı
İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul'da yapılan Kudüs konulu toplantısına katılmayan Kral Selman, ülkesinde Filistin açıklamaları yaptı.
Rejim uçakları Dera'ya bomba oldu yağdı
Suriyeliler rejim ve Rusların zulmü altına yıllardır hayatta kalma mücadelesi veriyor. Rus ve Rejim uçakları bu sefer de Dera'ya bomba yağdırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

420
Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

Mehmet Şimşek Bitcoin'e karşı

172
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

380
Cumhurbaşkanı Kudüs Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Kudüs Zirvesi'nde konuştu

109
Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi

143
Didem Soydan'ın metro yolculuğu: Kötü koku beni yordu

Didem Soydan'ın metro yolculuğu: Kötü koku beni yordu

209
Tudor ailesini ülkesine yolladı

Tudor ailesini ülkesine yolladı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM