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İsrail'in katliamını konuşmadı İran'ı hedef aldı

BMGK'da Filistin hakkında konuşmayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran rejiminin Irak'taki destekçilerine balistik füze desteği yaptığını söyledi.

AA | 21.09.2018 - 04:23..
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ABD temsilcisi Filistin konusunda konuşmayı reddederek İran'a yönelik suçlamalarını sürdürdü. İran'ın Irak'taki destekçilerine eğitim verdiğini ifade eden Haley, "Tahran'dan gelen silahları kullanıyor. İran rejiminin bu destekçilere son günlerde balistik füze desteği yaptığı da gelen haberler arasında." şeklinde konuştu.

İsrail'in katliamını konuşmadı İran'ı hedef aldı


"İRAN'IN HEDEFİ AKDENİZ'DE MERKEZ KURMAK"

İran'ın Irak'ı kendisine bağımlı hale getirmeye ve zayıflatmaya çalıştığını da öne süren Haley, "İran, zayıflamış bir Irak'ı kullanarak terör faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor." ifadesini kullandı.

Konseyde İsrail'in üzerine çok gidildiğini savunan Haley, şöyle konuştu:

"Ortadoğu'da çatışmaya ve istikrarsızlığa yol açan bir ülke var ve bu İsrail değil, İran. İran'ın Irak'taki hedefi; burada Tahran'dan Akdeniz'e gelecek silah ve askerler için kendi kontrolünde bir merkez kurmak. İran son aylarda agresifliğini artırdı. İran'ın Irak'taki destekçileri açıkça eğitim alıyor, Tahran'dan gelen silahları kullanıyor. İran rejiminin bu destekçilere son günlerde balistik füze desteği yaptığı da gelen haberler arasında."

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