İsrailli bakan: Katar krizi büyük fırsat

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la ilişkilerini kesti.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

İsrail, Arap ülkelerinin Katar'la ilişkisini kesmesini mumnuniyetle karşıladı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili "Radikal İslami terör korkusuyla Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler, İsrail'e, Arap ülkeleriyle radikal İslami teröre karşı iş birliği yapmak için büyük fırsat sunuyor. Arap ülkeleri bile bu bölgedeki riskin İsrail değil, terörizm olduğunu anladı. Bu durum iş birliği için fırsat" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ TOP ONLARIN SAHASINDA

İsrail'in, Katar'la ilişkilerini kesen Arap ülkeleriyle iş birliğine açık olduğunu dile getiren Liberman, "Şimdi top onların (Arap ülkelerinin) sahasında" dedi.