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İsrailli bakan: Kudüs için bedel ödemeye razıyız

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Trump'ın Kudüs kararının ödenmesi gereken bir bedel olduğunu iyi bildiklerini söyledi.

AA | 19.12.2017 - 19:33..
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İsrailli bakan: Kudüs için bedel ödemeye razıyız

İsrail Savunma Bakanı, Başkan Donald Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı şiddetli protesto gösterilerinde bulundukları semtlerdeki Filistinli ve Arap işletmelerin boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Gazze sınırındaki yerleşim yerlerini ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ödenmesi gereken bir bedel olduğunu iyi biliyorduk, ancak bu bedel bizim ödemeye razı olduğumuz bir bedeldir." dedi.

İsrailli bakan: Kudüs için bedel ödemeye razıyız

"NE ZAMAN HAREKETE GEÇECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Liberman, "Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini ve en önemlisi de ne zaman harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

İSRAİL'İN KUDÜS İŞGALİ

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.

İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor. ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

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