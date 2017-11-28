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İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, bazı Arap ülkelerinin büyükelçileriyle diyalog içinde olduklarını söyledi.

AA | 28.11.2017 - 02:30..
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İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

Danny Danon, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'le diplomatik ilişkileri olmayan 12 İslam ve Arap ülkesinin büyükelçileriyle diyalog yürüttüklerini belirterek, "Hatta bunlardan bazıları beni BM koridorlarında gördüklerinde kaçıyorlardı. Şu anda ise elimi sıkıyor ve bana sarılıyorlar." dedi.

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrail BM Temsilcisi Danny Danon

"BM'DE DE ARAPLARLA İLİŞKİLERİMİZ NORMALLEŞTİ"

Söz konusu büyükelçilerden bazılarının kendisiyle "gizlice iş birliği yaptığını ve ortak girişim teklifinde bulunduğunu" öne süren Danon, "BM'deki oylamalarda lehimize oy kullanmamalarına rağmen onlarla ilişkilerimizin normalleştiğini söyleyebiliriz. Aralarında Arap devletlerinin de olduğu bir düzine İslam ülkesinden söz ediyorum." diye konuştu.

Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

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