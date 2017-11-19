İsrailli Lieberman'dan ilginç açıklama

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma tüm hızıyla devam ediyor. İran-Hizbullah karşısında oluşturulan bu "koalisyon" , meyvelerini vermeye başladı. Suudi Arabistan basınına ilk kez konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un ardından, aşırı sağcı Avigdor Liberman da ilginç açıklamalarda bulundu.

Gadi Eisenkont'un "İran karşısında Suudi Arabistan ile istihbari ve askeri iş birliğine hazırız" mesajının ardından Liberman da bunu destekleyen bir demeç verdi.





"ORTA DOĞU'NUN İHTİYACI"

Liberman, dün Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ılımlı Arap liderler"i, İran'a karşı ittifak oluşturmak amacıyla Kudüs'e davet etti.

Orta Doğu'nun en çok ihtiyaç duyduğu şeyin ılımlı İslam olduğunu belirten Liberman, "Şu anda Orta Doğu, ılımlı ülkelerin İran'a karşı koalisyon oluşturmasına her şeyden daha fazla ihtiyaç duyuyor." dedi.





"SEDAT'IN İZİNDEN GİDİN"

Suikaste kurban giden eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın tarihi İsrail ziyaretinin yıldönümünün arifesinde böyle bir açıklama yapan Liberman, söz konusu Arap liderlere Sedat'ın izinden gitme çağrısı yaptı:

"Enver Sedat, akıntılara karşı duran cesur bir liderdi ve diğer Arap liderlerin İsrail'le stratejik ilişkinin önemini anlamasının yolunu açtı. Tarihi İsrail ziyaretinden 40 yıl sonra bugün, bölge liderlerine Sedat'ın adımlarını takip edip Kudüs'e gelme ve yeni bir sayfa açma çağrısı yapıyorum. " dedi.

İSRAİL DARBECİLERİ SEVER

Bir asker olan Enver Sedat, mensubu olduğu Hür Subaylar ile birlikte 23 Temmuz 1952 tarihinde Kral Faruk'u deviren askeri darbeye katıldı. Radyo ağları üzerinden Mısır halkına devrimi haberi vermekle görevlendirildi.