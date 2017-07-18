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İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi

Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

18.07.2017 - 09:01
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İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi

Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Trafik yoğunluğuna neden olan sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak nedeniyle toplu ulaşımda da olumsuzluklar yaşandı.

Trafikte araçlarıyla ilerleyemeyen sürücüler, suların içerisinde araçlarını itmek zorunda kaldı.

İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi FOTO GALERİ

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor VİDEO

İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi

İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi

İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi

İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi

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