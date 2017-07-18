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1 İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

2 Diyarbakır'da narkoterör operasyonu Diyarbakır'ın Lice, Dicle ve Hani ilçesinde yapılan narkoterör operasyonunda, 6 ayrı noktada 15 bin 920 kök Hint keneviri ele geçirildi.

3 AKOM'dan sel uyarısı İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini bildiren AKOM, sel riskini karşı dikkatli olunmasını istedi.

4 İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor Gece yarısı başladıktan sonra sabah saatleri itibariyle etkisini artıran yağışlar, bu gece yarısı İstanbul'u terk edecek.

5 Katar ambargo uygulayan ülkelere dava açacak Katar yönetiminin, uluslararası mahkemelerde dava açacağı ve bu nedenle oluşan zararın tazmin edilmesini talep edeceği bildirildi.

6 Meclis'te OHAL tartışması OHAL'i protesto etmek için sakallarını uzatmaya başlayan CHP'li vekil, "Sakalımın her bir teliyle sizinle mücadele ediyorum." dedi.