Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Trafik yoğunluğuna neden olan sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.
VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI
Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.
Sağanak nedeniyle toplu ulaşımda da olumsuzluklar yaşandı.
Trafikte araçlarıyla ilerleyemeyen sürücüler, suların içerisinde araçlarını itmek zorunda kaldı.
İstanbul genelinde sağanak yağmur etkisi FOTO GALERİ
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor VİDEO