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İstanbul güneşli havanın etkisine giriyor

Karlı günleri geride bırakan İstanbul'da, sıcaklıklar 6 dereceye kadar artacak.

30.01.2017 - 17:37
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Kentte yarından itibaren de parçalı az bulutlu olarak, güneşli hava hissedilmeye başlanacak. Sıcaklıklar 5 ila 6 derece dolayında seyredecek. Rüzgar, orta kuvvette, çarşambadan itibaren perşembe ve cuma da dahil güneye dönecek.

HAFTA SONU 12 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul'da, cumartesi günü yağmur bekleniyor ancak cuma gününden itibaren cumartesi, pazar, pazartesi sıcaklık artıyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri sıcaklık 12 derece dolaylarında mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul güneşli havanın etkisine giriyor

İstanbul güneşli havanın etkisine giriyor

İstanbul güneşli havanın etkisine giriyor

İstanbul güneşli havanın etkisine giriyor

İstanbul güneşli havanın etkisine giriyor

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