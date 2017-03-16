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İstanbul hafta sonu da yağışlı

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken, İstanbul'da kapalı ve yağışlı hava hakim olacak.

16.03.2017 - 08:38
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artması beklenen hava sıcaklıklarının, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

CUMARTESİ SOĞUK HAVA, PAZAR YAĞIŞLI HAVA

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Cumartesi günü İstanbul'da çok bulutlu ve soğuk hava, pazar günü ise yağışlı hava hakim olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul hafta sonu da yağışlı

İstanbul hafta sonu da yağışlı

İstanbul hafta sonu da yağışlı

İstanbul hafta sonu da yağışlı

İstanbul hafta sonu da yağışlı

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